FN er bekymret for 100 forsvundne drenge fra fængsel

- Mange af drengene i fængslet blev alvorligt såret under angrebet, og de har ikke fået den nødvendige behandling, hedder det.

Det voldsomt overbelagte Ghwayran-fængsel husede op mod 3500 fanger - de fleste formodede medlemmer af Islamisk Stat (IS). Men ved IS-styrkers angreb med blandt andet to bilbomber slap hundredvis af IS-folk slap ud af fængslet. En del blev fanget igen, mens andre fik fat i våben og indledte kampe med de kurdiske SDF-styrker, der stod for at drive fængslet.

Der har været forskellige rapporter om, hvor mange drenge på ned til 12 år, som var til stede i fængslet. Nogle af dem er børn af IS-krigere.

Human Rights Watch har sagt, at de kurdiske styrker i Syriens Demokratiske Styrker, SDF, holdt tusindvis af fanger i det nordøstlige Syrien - heriblandt mange udlændinge.