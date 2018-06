Amerikanske sanktioner får den franske bilproducent PSA til at trække stikke fra to konsortier i Iran, der skulle sælge producentens biler. Det oplyser PSA i en meddelelse.

- Efter USA's udtræden fra JCPOA (Aftalen om Irans atomprogram, red.) blev annonceret 8. maj har PSA-gruppen påbegyndt en suspendering af dets konsortiers aktiviteter for at kunne overholde amerikansk lovgivning 6. august 2018.

- Med den franske regerings støtte har PSA-gruppen taget kontakt til amerikanske myndigheder for at få dem til at overveje en undtagelse.

Trump udfordrer de tætte bånd: Europa famler efter et modsvar

De to konsortier havde det formål at sælge biler med to af PSA's mærke Citroën og Peugeot. Derudover er PSA også indehaver af mærkerne Opel og Vauxhall.

Atomaftalen med Iran blev oprindeligt indgået med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Tyskland og EU samt Iran. Aftalen løftede en række økonomiske sanktioner mod Iran i bytte for en overvågning og begrænsning af landet atomprogram.

I maj meddelte USA's præsident, Donald Trump, at USA træder ud af aftalen og genindfører en række økonomiske sanktioner mod Iran.

Tidligere har det franske olie- og gasselskab Total, det danske shippingselskab Mærsk, det tyske forsikringsselskab Allianz, teknologikoncernen General Electics og andre større selskaber annonceret, at de enten trækker sig eller skruer kraftigt ned for deres aktiviteter i Iran.