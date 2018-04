Islamisk Stat-terroristerne "The Beatles" kræver en fair rettergang

I februar blev to Islamisk Stat-jihadister fra den berygtede "Beatles"-gruppe taget til fange af en gruppe amerikansk-støttede kurdere.

Islamisk Stat-krigerne er anklaget for at have tortureret og henrettet en række vestlige gidsler, og herhjemme blev gruppen for alvor kendt, da det kom frem, at det var dem, der gennem 13 måneder holdt den danske fotograf, Daniel Rye, som gidsel.

Medier: Syriske oprørere har fanget to britiske topbødler fra IS

De to mænd, der er identificeret som Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh, kalder nu nogle af gruppens handlinger for »beklagelige« og insisterer i et interview med CNN på, at deres rettigheder bliver overholdt, og at de får en fair rettergang.

»Jeg er ikke en demokratisk person, men jeg bliver underlagt demokratiske love. Så det er kun refærdigt, at dem der påstår at håndhæve det, håndhæver det fuldt ud,« siger El Shafee Elsheikh til CNN.

De to jihadister, der er "Beatles"-gruppens sidste overlevende, sidder fængslet i et detentionsfængsel i det nordlige Syrien, hvor de holdes fanget af USA-støttede syriske kurdere.

Gruppens leder, Mohammed Emwazi, der også var kendt som »Jihadi John«, blev dræbt under et luftangreb i Syrien tilbage i 2015. Et andet medlem, Aine Davis, blev dømt for terrorisme i Tyrkiet sidste år.

Alle medlemmerne kommer fra London, og de har fået øgenavnet "The Beatles" for deres udtalte britiske accent.

Mændene er anklaget for at have dræbt mindst 27 vestlige gidsler og tortureret endnu flere.

Amerikansk droneangreb på Islamisk Stats brutale videobøddel Jihad John

Alexanda Kotey bliver af det amerikanske udenrigsministerium beskyldt for at have deltaget i gruppens mange henrettelser og voldsomme tortur, mens El Shafee Elsheikh ifølge ministeriet har stået for at torturere gidsler ved bl.a. waterboarding og korsfæstelse. Begge medlemmer er særligt kendt for en række grusomme videoer, hvor vestlige fanger får skåret halsen over.

Flere britiske medier har påstået, at IS-jihadisterne har fået inddraget deres britiske statsborgerskab, det er dog ikke endeligt bekræftet. USA og Storbritannien har ikke offentliggjort, hvor og hvordan "Beatles"-medlemmerne skal retsforfølges.

Fangerne selv er dog ikke i tvivl om, hvor de helst vil for retten henne.

»Genkendelighed er helt klart det nemmeste valg. Min oplevelse er, at britiske dommere er ret fair og ligefremme. Jeg savner også fish and chips og pickled eggs (britiske specialiteter red.),« siger Alexanda Kotey.

FBI: Jihad John er blevet identificeret

De to terrorister forklarer, at de blev en del af Islamisk Stat, fordi de så, hvordan det syriske regime angreb civilbefolkningen. De refererer flere gange til de grusomheder, som de har set i Syrien og fortæller, at de fortryder dele af de ekstreme henrettelser, som de selv har udført.

»Det har helt sikkert været skadende, og det er beklageligt, at familier var vidne til det,« siger Alexanda Kotey.