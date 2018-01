EU's holder fast i sin kurs i forhandlingerne om fred mellem Israel og Palæstina. Det kræver en tostatsløsning.

Det er budskabet fra EU's udenrigschef, Federica Mogherini, da hun tager imod Palæstinas præsident, Mahmoud Abbas, mandag i Bruxelles.

- For det første vil jeg forsikre præsident Abbas og hans delegation om EU's engagement til en tostatsløsning med Jerusalem som delt hovedstad mellem to stater.

- Vi bliver ved med at fremme tostatsløsningen, siger hun.

Men for at opnå målet skal vi tale og handle velovervejet og ansvarsfuldt, påpeger hun.

Ved modtagelsen beder Abbas EU om at anerkende Palæstina som selvstændig stat.

- Vi ser EU som en ægte partner og ven, og derfor beder vi dens medlemsstater om hurtigt at anerkende Palæstina som stat, siger han.

En anerkendelse vil ikke gå imod forhandlingerne med Israel, fastslår Abbas. Ifølge ham vil det styrke det palæstinensiske håb om fred.

Men Danmark kommer ikke til at anerkende en palæstinensisk stat på nuværende tidspunkt, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på vej ud fra mødet.

- Vi er ikke der, hvor det er noget, der er på bordet. Vi har et klart mål, og det er, at der ikke skal noget ensidighed ind her. Vi skal have en balanceret tostatsløsning, siger han.

Præsident Abbas er blevet inviteret til at deltage i et frokostmøde, da EU's udenrigsministre er samlet til møde i Bruxelles.

Det sker efter et tilsvarende møde mellem ministrene og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i december.

Det møde fandt sted, få dage efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, havde anerkendt Jerusalem som Israels hovedstad.

Jerusalem er politisk vigtig, da den af både israelere og palæstinensere betragtes som den vigtigste by.

Og USA har planer om at flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem inden udgangen af næste år.

Det meddelte den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, i en tale til det israelske parlament kort før Abbas' ankomst til mødet i Bruxelles.

Men det kommer hverken til at ske fra dansk eller fra europæisk side, meddeler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på vej ud fra mødet.

137 lande har anerkendt Palæstina som selvstændig stat. Heraf flere EU-lande som blandt andet Sverige.