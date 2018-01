USA udtrykker stor bekymring over tyrkisk angreb i Syrien

USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, beder Nato-partneren Tyrkiet om at udvise mådehold i sin nye militære operation mod en kurdisk milits i det nordlige Syrien.

I telefonsamtaler lørdag med sine russiske og tyrkiske kolleger har han fortalt, at USA er "meget bekymret" over situationen, oplyser udenrigsministeriet i Washington.

Erdogan: Tyrkiet har indledt de facto-operation på syrisk jord

FN's Sikkerhedsråd vil mandag drøfte situationen i Syrien, oplyser Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

Tyrkiet indledte lørdag en militær operation i den syriske region Afrin. Operationen, der har fået navnet "Olivengren", er rettet mod den USA-støttede milits YPG.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at tyrkerne søndag har sendt kampvogne og soldater ind over grænsen til Syrien.

Ifølge den tyrkiske hær er over 200 mål siden lørdag blevet bombet fra luften og fra landjorden. Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den forbudte tyrkisk-kurdiske oprørshær PKK.

Tillerson anerkender det tyrkiske ønske om sikkerhed. Men han appellerer til Tyrkiet om ikke at gå for langt.

Assad efter ny offensiv i Syrien: Tyrkiet støtter terrorisme

- Vi opfordrer Tyrkiet til at udvise mådehold og at sikre, at dets militære operationer forbliver begrænsede i omfang og tid, og at man nøje sørger for at undgå civile tab, hedder det.

Det tyrkiske angreb sætter USA i en vanskelig situation. YPG har været en vigtig aktør for USA i kampen mod Islamisk Stat.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger i et interview til den russiske avis Kommersant, at det er USA's enerådige optræden i Syrien og Iran, der har gjort Tyrkiet "rasende".