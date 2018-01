Erdogan: Tyrkiet har indledt de facto-operation på syrisk jord

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet har indledt en de facto-operation på landjorden i Afrin, Syrien, som er kontrolleret af kurdere.

Det siger han i en tale til sit parti i byen Kutahya, der blev sendt på tv, uden at uddybe yderligere.

- Vi vil ødelægge terrorkorridoren gradvis, som vi gjorde i Jarabulus og El-bab-operationer - begyndende fra vest.

- Det vil blive fulgt op i Manbij, tilføjer han.

Den syriske by Manbij er også kontrolleret af kurdere.

Meldingen kommer, efter at hæren har bekræftet, at den både fredag og lørdag har skudt mod kurdiske stillinger i Afrin-regionen.

Korrespondenter fra nyhedsbureauet AFP, der befinder sig i det tyrkiske grænseområde, har set adskillige militærkøretøjer køre syd mod grænsen til Syrien.

Men det er uklart, hvordan en operation på landjorden rent faktisk vil tage sig ud.

Det er den kurdiske YPG-milits, som ifølge Tyrkiet er en syrisk del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti (PKK), der har været mål for angrebene.

Det er uklart, hvorvidt Tyrkiet har sendt kampfly ind over regionen for at bombe kurderne. Det har landet nemlig truet med.

Men det kan forværre den næsten syv år lange konflikt i Syrien.

For den syriske regering har advaret om, at den er klar til at skyde tyrkiske fly ned, hvis de flyver ind over grænsen.

Heller ikke USA, der ellers sjældent er enige med Syrien, er begejstret for idéen. De har kaldt tyrkisk militæraktivitet i Afrin for destabiliserende.

Amerikanerne står i spidsen for den internationale koalition mod Islamisk Stat. De har arbejdet tæt sammen med kurdiske grupper i Syrien. De har hjulpet i kampen mod den ekstremistiske gruppe.

Hvis det syriske militær går i direkte kamp på territorium, som kurdiske militser kontrollerer, åbner det en ny flanke i krigen i Syrien, skriver Reuters.

Det vil betyde, at Ankara konfronterer amerikansk-allierede kurdere på et tidspunkt, hvor forholdet til Washington er noget skrøbeligt.