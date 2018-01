Tyrkisk militær har iværksat operationen "Olivengren": Styrker er trængt ind i syrisk region

For syg til at gå:

Lederen af et kollektivbrug er kommunisternes kandidat i præsidentvalget den 18. marts.

En drøm om at tage på fisketur med Hemingway gik ikke efter planen.

Danmark har et stort kendskab til aftenens EM-modstander fra Tyskland. Det er kampen, som ingen vil tabe.

Carles Puigdemont besøger efter planen Danmark efter at have siddet i eksil i Belgien siden oktober.

En dansk idrætslæge skulle hjælpe Saudi-Arabien med at blive sportslig stormagt.

Taliban hævder at stå bag angrebet, der varede 13 timer.

Trods advarsler, siger tyrkisk forsvarsminister, at man har angrebet den kurdiske Afrin-region fra luften.

Samtidig har det ærgret regeringen i Washington, at Tyrkiet har drøftet offensiven mod YPG med Rusland i stedet for USA, som er allieret med tyrkerne i Nato.

Amerikanerne så hellere, at Tyrkiet skærpede kampen mod Islamisk Stat. De to lande er begge med i den internationale koalition mod den ekstremistiske gruppe.

Tyrkiets offensiv i Syrien har fået både den syriske regering og USA, som har arbejdet sammen med YPG i kampen mod Islamisk Stat, til at kritisere tyrkerne.

Militsen beskylder desuden Tyrkiet for at gå efter civile områder og en lejr, hvor fordrevne bor i Afrin.

YPG oplyser, at luftangrebene har dræbt seks civile og tre krigere. 13 civile er desuden blevet såret.

Søndag meddeler tyrkisk militær, at det har ramt 153 mål i løbet af det første angrebsdøgn.

Offensiven blev iværksat lørdag klokken 15 dansk tid oven på en uge med tyrkiske skudangreb over grænsen.

En anden YPG-talsperson, Nouri Mahmoudi, siger, at "alle det tyrkiske militærs angreb mod Afrin på landjorden er blevet afværget indtil videre, og det er blevet tvunget til at trække sig tilbage".

Efter at kampe brød ud, blev den tyrkiske hær slået tilbage, siger Birusk Hasaka.

Militsen afviser Tyrkiets påstand om, at landets militær er gået ind i den syriske Afrin-region. Det oplyser en talsperson fra YPG i Afrin.

Talsmand for kurdisk milits i Afrin afviser, at Tyrkiets hær er gået ind i den syriske region.

