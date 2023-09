Grise skal aflives efter tilfælde af afrikansk svinepest i Sverige

Siden spredte den sig yderligere mod vest, og den forekommer nu i flere EU-lande, blandt andet Tyskland.

Danmark har tidligere grebet fysisk ind for at forhindre, at den kommer ind i landet. I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Det kom onsdag frem, at Sverige i Fagersta-området havde gjort sit første fund af afrikansk svinepest nogensinde.

Fødevarestyrelsen i Danmark har dog meddelt, at der stadig vurderes at være lav risiko for, at sygdommen kommer til Danmark.

- Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den samlede risiko for introduktion af smitte med ASF (afrikansk svinepest, red.) til danske grisebesætninger er meget lav, skrev styrelsen lørdag.

Fødevarestyrelsen i Danmark ser på tre potentielle smitteveje. Det er ”jagtturisme”, ”vildsvin” samt den samlede kategori ”transporter, ornesæd og grisehandel”.