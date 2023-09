Hollandsk politi har anholdt 2400 klimaaktivister

Flere aktivister var forberedt på, at de ville blive mødt af vandkanoner. De var mødt op med paraplyer eller iklædt regntøj eller badetøj.

Der er ikke umiddelbart meldinger om, at nogen er kommet til skade.

Aktivisterne valgte at ignorere de advarsler, der forud for demonstrationen var kommet fra myndighederne om, at de ville blive anholdt, hvis de blokerede motorvejen.

Demonstranterne kræver, at Hollands regering stopper den statslige støtte til olie- og gasindustrien.

Ifølge arrangørerne støtter regeringen denne industri med et beløb svarende til omkring 280 milliarder kroner årligt, skriver nyhedsbureauet AFP.