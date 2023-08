Græsk minister: Naturbrande nær Athen er påsat

EU-Kommissionen siger, at den har sendt op mod 250 brandfolk samt en række brandslukningsfly til Grækenland fra otte EU-lande.

I det nordøstlige Grækenland er brandfronten nu omring 15 kilometer bred.

Nord for Athen kæmper brandmandskab for at forhindre, at flammerne skal nå frem til boligområder.

I Menidi-distriktet ved foden af den skovklædte Parnitha-bjergkæde har mange allerede mistet deres hjem. Flere udtrykker harme over, at myndighederne ikke har formået at standse de påsatte brande.

Det samme område blev også i 2021 ramt af en stor naturbrand.

Et kloster i Boeotia nord for Athen, som er 1000 år gammelt, og som står på Unescos verdensarvsliste, blev onsdag reddet fra flammerne.