Norge vil donere kampfly til Ukraine

På et pressemøde i Kyiv kalder Volodymyr Zelenskyj donationen for en ”historisk beslutning”.

- Vi har tre lande, som indtil videre har sagt, at de vil give os F-16-fly: Danmark, Holland og Norge. Vi er ekstremt taknemmelige over for disse tre lande, siger den ukrainske præsident ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Forud for donationen har Norge solgt 32 kampfly til Rumænien. Den aftale vil bestå, siger Jonas Gahr Støre ifølge norske NRK.

Derimod vil et forestående salg af 12 kampfly til det amerikanske selskab Draken International blive aflyst.