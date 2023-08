To deltagere har mistet livet i havet under ironman i Irland

To mandlige deltagere ved et ironman-stævne i Irland har søndag mistet livet.

Det oplyser arrangørerne i et Facebook-opslag.

- Vi er dybt ulykkelige over at kunne bekræfte, at to mandlige deltagere ved Ironman 70.3-løbet i Cork i Irland er døde.

- Under svømmedelen i søndagens løb rykkede sikkerhedsmandskab straks ud til atleterne, der havde brug for hjælp, lyder det.