Polen vil holde Wagner væk ved at sende 10.000 soldater til grænsen

- Vi flytter hæren tættere på grænsen til Belarus for at skræmme aggressorerne, så de ikke tør angribe os.

Torsdagens nyhed er den seneste i en række af meldinger om oprustning ved grænsen.

Onsdag lød det fra landets indenrigsminister, Maciej Wasik, at 2000 soldater flyttes til grænsen.

Dagen forinden gav Polens forsvarsministerium grønt lys til, at der kan sendes flere soldater til grænsen.

Beslutningen blev taget, efter at den polske grænsevagt mandag anmodede ministeriet om at få tilført yderligere 1000 soldater. Begrundelsen var håndtering af et stigende antal forsøg på ulovligt at krydse grænsen.