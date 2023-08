Fra mandag vil Norge sende daglige millionbøder til Meta

Dagbøderne sker, fordi Meta Platforms indsamler data om, eksempelvis hvor brugerne befinder sig, og bruger det til at rette reklamer mod brugere på platformene.

Det var allerede midt i juli, at Datatilsynet i Norge gjorde det klart, at det mente, at Meta brød reglerne for dataindsamling af dets brugere.

Dengang skrev Datatilsynet, at techgiganten ville få frem til 4. august til at få rettet op på sin praksis.