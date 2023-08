Loch Ness-uhyrets hjemsted er ramt af klimaforandringer

- Vi er vant til at have tørke relativt sjældent - cirka en gang hvert 18. år. Men når vi når til 2050, forventer vi at have lav vandstand hvert andet år.

Tørken har også påvirket Skotlands dyreliv - herunder den skotske laksebestand - samt landbruget og energiproduktionen.

- Vand er ved at blive en mere sjælden vare også i denne del af verden, sagde laksefisker Brian Shaw, da AFP besøgte ham i sidste måned.

- Alle prøver at få fat i vand til deres eget behov, siger han.

Ifølge et klimaudvalg, som den britiske regering har oprettet, har Skotland registreret alle sine ti varmeste år nogensinde fra 1997 og frem.

Loch Ness-søen er ifølge en mange år gammel myte hjemsted for Loch Ness-uhyret, der også har også tilnavnet Nessie.