AfD vil stille med kanslerkandidat til tysk valg i 2025

- Vi er på fremtidens side, vi er ikke fra i går. Det indser flere og flere, sagde han tidligere fredag.

Partiets popularitet vækker dog bekymring flere steder i det tyske samfund.

Ifølge AFP var dusinvis af demonstranter mødt op foran konferencecenteret i Magdeburg, hvor årsmødet holdes.

- Jeg er bange for, hvad der kan ske, hvis AfD kommer til magten på et tidspunkt, sagde 18-årige Steven Braun, som var rejst fra Bremen for at deltage i demonstrationen, til AFP.