Planen er, at den første bus sendes afsted fra Italien onsdag morgen.

Alarmcenteret har i løbet af natten modtaget opkald fra hundredvis af danskere om skader på biler efter store hagl og uvejr i Italien.

- Vi har haft virkelig travlt på telefonerne i dag (tirsdag, red.). Folk er bekymrede, og de er usikre på, hvad der skal ske med deres biler, siger Anette Juncher.

- Vi forsøger at sikre, at vores kunder er et sikkert sted, så alle føler sig trygge. Det vigtigste lige nu er at have tålmodighed.