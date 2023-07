Af den grund har Morten Aagaard taget kontakt til SOS International i forsøget på at få hjælp. Hans egen Tesla kan nemlig ikke bringe ham og familien hjem, siger han.

- Det er selvfølgelig begrænset, hvad de (SOS International, red.) har af lejebiler og muligheder. Man er lidt overladt til sig selv, hvad det angår. Men det er fuldt forståeligt, siger han.

- Vi har taget elløbehjul med, så vi kan bevæge os lidt.

Midt under det voldsomme uvejr samlede han sig sammen med en række andre danskere.

- Det var egentlig det mest hyggelige. Vi tog det med et smil og delte et par øl i forsøget på at holde gejsten oppe, siger Morten Aagaard.

Planen er, at han rejser hjem til Danmark lørdag. Men ifølge ham selv er det svært at spå om, hvordan det skal ske.