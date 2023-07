Topøkonom fra USA dropper toppost i EU

Samme kritik har lydt fra især ledende franske politikere.

Scott Morton ville have været den første person uden for EU, som ville have påtaget sig så høj en post i Kommissionen.

Hun beskrives ifølge mediet Politico som ”den bedste økonom i verden”.

Hun anses som ekstremt kompetent inden for konkurrencesager. Det gælder navnlig i forhold til de store techfirmaer.

Scott Morton er i dag professor på universitetet Yale i USA.

En del af kritikken går på, at hun ved flere lejligheder har optrådt som konsulent for de store techfirmaer. Senest for Microsoft ifølge Politico.