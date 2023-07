Putins kontrol over russisk Carlsberg-bryggeri kan vare evigt

Nationalisering betyder, at en privat virksomhed eller aktivitet gøres statsejet eller statsdrevet.

Tilbage i april lagde Putin grundstenene til at kunne tage midlertidig kontrol over aktiver ejet af udenlandske virksomheder med dekret 302.

- Den eneste betingelse for det var, at der var en trussel mod russiske aktiver udenfor Rusland. I princippet gav det fuld carte blanche for at tage midlertidig kontrol, siger Jacob Ørskov Rasmussen.

Det eneste, der adskiller den midlertidige kontrol fra en fuld nationalisering, er ifølge advokaten, at den russiske stat ikke kan sælge Baltika Breweries.