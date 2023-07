Mand droppede afbrænding af Toraen i Stockholm

En mand, der havde fået tilladelse af svensk politi til et arrangement, hvor jødedommens hellige bog, Toraen, skulle brændes af, har valgt i stedet at demonstrere for ikke at brænde hellige skrifter af.

Det skriver nyhedsbureauet TT kort efter klokken 13 lørdag.

Afbrændingen skulle have fundet sted lørdag foran Israels ambassade i Stockholm.