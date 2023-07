En talsmand for Ambassador Cruise Line har udtalt, at man ikke vil boykotte Færøerne, da det ikke vil føre til, at færinger ikke længere fanger hvaler og delfiner.

»Vi støtter ikke jagten ved at komme her. Vi vil altid bruge det som en mulighed for at minde myndighederne om, at turister ønsker at beundre dyrelivet og ikke se det blive dræbt.«

Traditionen med at fange hvaler og delfiner går 1.100 år tilbage, og det er ifølge færinger en del af deres kulturarv. Eksperter siger dog, at de traditionelle rødder er gået tabt med folk, der bruger helikoptere og speedbåde til at lokalisere deres bytte.

Brugen af harpuner og spyd er forbudt, så hvalerne bliver taget på land og dræbt foran tilskuere. Hvalerne får deres rygfinne skåret over, deres rygsøjle afskåret og arterier åbnet, hvilket fører til, at en enorm mængde blod løber ud over stranden og ud i havet. Kødet og spæk sælges derefter som mad.