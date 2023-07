Skandaleramt BBC-vært anklages af endnu en ung person

Det britiske tabloidmedie The Sun bragte en historie om, at en ukendt BBC-vært har betalt 35.000 pund - svarende til 300.000 kroner - efter at have modtaget seksuelle billeder fra en person, der var 17 år, da udvekslingen startede.

Historien blev fortalt til The Sun af moren og stedfaren til det angivelige offer i sagen.

Mandag aften kunne BBC News berette, at de havde modtaget et brev fra den unge persons advokat, der skrev, at historien er noget ”vrøvl” og ”ingen sandhed” har på sig.

Og at den unge person ikke har kontakt med sin mor og stedfar.