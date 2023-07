Frankrig holder vejret, mens storstilet jagt på toårig dreng pågår

»Det er en lille landsby med omkring 20 huse, så vi ser alt,« siger borgmesteren. Han fortæller, at Emile er hurtig på fødderne og han tror, at Emile »er gået et stykke, inden han er faret vild eller har gemt sig.«

Landsbyen ligger omgivet af stejle skråninger, men ifølge borgmesteren ville det være overraskende, hvis den lille dreng var nået hele vejen dertil.

»Dalene (der omgiver landsbyen red.) er ikke farlige for et 4-5-årigt barn, men de er farlige for én på to og et halvt år. Men hvad han kan finde på, det ved vi ikke,« sagde François Balique.

Alle huse i landsbyen er blevet gennemsøgt og et større område på over 5 km i radius fra området, hvor han forsvandt, er blevet gennemsøgt med helikopter, droner og hunde til vands, til lands og i luften.