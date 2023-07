Spansk kystvagt har reddet 86 migranter ved De Kanariske Øer

Gruppen siger, at der er mange børn om bord på båden.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er yderligere to både med henholdsvis 65 og mellem 50 og 60 mennesker om bord savnet. De har været savnet i 15 dage.

Det vil sige, at over 300 migranter er savnet ud for De Kanariske Øer.

Helana Maleno fra Caminando Fronteres siger, at familierne til de, der er om bord på bådene, ikke har hørt fra dem, siden de forlod Senegal.

- Familierne er meget bekymrede. Det er omkring 300 mennesker fra det samme område i Senegal, siger hun ifølge Reuters.

De Kanariske Øer, der ligger ud for Vestafrikas kyst, er blevet en hoveddestination for migranter, der forsøger at komme til Spanien.