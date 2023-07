Berlusconi efterlader milliardformue til sine nærmeste

Det svarer til 745 millioner kroner.

Samme beløb får Berlusconis yngre bror, Paolo.

Den afdøde ekspremierministers gode ven gennem mange år Marcello Dell’Utri, arver 30 millioner euro. I danske kroner er det lidt over 223 millioner.

Dell’Utri studerede sammen med Berlusconi og var i 1993 med til at stifte partiet Forza Italia sammen med ham.

Siden blev Dell’Utri idømt fængsel for forskellige forbrydelser. Nogle af de domme blev senere omgjort i appelsager.

Han slap dog ikke for at afsone en dom på flere års fængsel for sine forbindelser til den italienske mafia.

Silvio Berlusconi var Italiens premierminister i tre omgange. Første gang sad han på posten i godt syv måneder i 1994. Siden generobrede han den fra 2001 til 2006 og igen fra 2008 til 2011.