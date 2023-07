Mobiltelefoner skal ud af de hollandske klasseværelser

Det gælder for eksempel, når der er undervisning i digitale færdigheder, hvis der er sundhedsmæssige årsager - eller for folk med handicap.

- Selv om mobiltelefoner er flettet tæt sammen med vores liv, så hører de ikke hjemme i klasselokalerne, siger undervisningsminister Robbert Dijkgraaf i en pressemeddelelse.

- Eleverne skal være i stand til at koncentrere sig, og de skal have mulighed for at læse og studere godt.

- Mobiltelefoner er en forstyrrelse, viser videnskabelige undersøgelser. Det skal vi beskytte eleverne mod, siger ministeren.