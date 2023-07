Dansk havarikommission: Færgesag var ikke en ulykke

Lørdag kom det frem, at anklagemyndigheden i den polske by Gdansk efterforsker de to dødsfald som drab på barnet og morens selvmord.

Fra svensk side lød det videre, at der ikke var en mistænkt i sagen.

Torsdag slog besætningen på færgen ”Stena Spirit” alarm, da et barn torsdag eftermiddag tilsyneladende faldt over bord, og barnets mor efterfølgende tilsyneladende sprang i vandet efter barnet.

En større redningsoperation blev sat i værk.

Efter godt en time i vandet blev begge fundet i bevidstløs tilstand. De blev bragt med helikopter til et sygehus i Sverige, men blev siden erklæret døde.