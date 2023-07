Serbisk politi får over 108.000 våben i frit lejde-aktion

Der er ikke nogen forbindelse mellem de to forbrydelser.

Siden skyderierne har titusindvis af serbere været på gaden for at protestere mod blandt andet statslige medier, som ifølge demonstranterne forherliger vold.

Lørdag aften var der igen store demonstrationer i Beograd og otte andre byer i Serbien.

I Beograd gik demonstranterne til tv-stationen Pink TV, der er kontrolleret af regeringen. Mange venstreorienterede og liberale serbere mener, at tv-stationen er med til at opildne til vold og had.

Demonstranternes vrede retter sig også mod præsident Aleksandar Vucic og hans regering, som får kritik for ikke at have gjort noget for at forhindre udbredelsen af et voldeligt klima og for at forhindre de to masseskyderier.