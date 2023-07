Hollands kong Willem-Alexander undskylder for slaveri

Hollandske ministre er i de tidligere kolonier i Surinam og i Caribien for at markere begivenheden.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, fremsatte i december sidste år en undskyldning for sit lands rolle i slaveri. Det var på vegne af den hollandske stat.

Rutte sagde ved den lejlighed, at slaveri på den mest klare måde skal defineres som ”en forbrydelse mod menneskeheden”.

Holland var frem til midten af 1900-tallet en stor europæisk kolonimagt.

- Det er sandt, at ingen nulevende i dag bærer nogen personlig skyld for slaveriet. Men den hollandske stat bærer et ansvar for de enorme lidelser, som er blevet påført dem, der blev slaver, og deres efterkommere, sagde han.Hollands kolonihistorie udspillede sig over mere end 250 år.