De seneste dage er der dukket mange forskellige oplysninger op, om hvor Wagner-gruppen befinder sig, og hvad fremtiden byder på for den russiske lejehær, der så ud til et kort øjeblik at varme op under et kupforsøg i Rusland.

Lørdag blev det meldt ud, at gruppens leder Jevgenij Prigozjin ville flytte til Belarus. Det har startet