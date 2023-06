Polen har anholdt russisk ishockeyspiller for spionage

Han har ifølge anklagerne været i Polen siden oktober 2021.

Han er blevet anholdt i Schlesien i det sydlige Polen.

Polen spiller en vigtig rolle i forhold til at få leveret vestligt militærudstyr til Ukraine.

Myndigheder i Polen siger, at landet under krigen er blevet et stort mål for russiske spioner, og anklager Rusland for at forsøge at destabilisere landet.

Den polske justitsminister, Zbigniew Ziobro, udtrykker på Twitter begejstring over anholdelsen af ishockeyspilleren.