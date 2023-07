Påstanden om, at det spanske højreparti Vox skulle længes efter diktator Francisco Franco, er totalt sludder opfundet af ondsindede kritikere for at svine partiet til.

Analysen formuleres af Macario Valpuesta. Manden klædt helt i hvidt og med et studset, hvidt skæg ledede Vox’ gruppe i regionalparlamentet i Andalusien mellem 2020 og 2022. Hans kone, Reyes Romero, repræsenterer Sevilla i det spanske parlament for Vox.