Moskovitter opfordres til at holde sig fra motorvej efter uroligheder

Udmeldingen fra Rosavtodor kommer, efter Rusland fra fredag aften og omkring et døgn frem har været præget af uroligheder.

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte lørdag at bevæge sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Konflikten kulminerede for alvor, da den private hærs leder, Jevgenij Prigozjin, fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Omkring klokken 21.00 fredag aften dansk tid hævdede Jevgenij Prigozjin, at hans soldater var blevet ramt af et missil fra det russiske forsvar. Det russiske forsvarsministerium afviste påstanden.