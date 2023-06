Den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod chefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, for at opfordre til væbnet mytteri.

Det oplyser Den Nationale Antiterrorkomité i Rusland fredag ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Det sker, mens Prigozjin beskylder den russiske militærledelse for at have beordret angreb på Wagner-soldater.