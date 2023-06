Wagner-leder: Russisk angreb har dræbt stort antal Wagner-styrker

Prigozjin hævder, at et stort antal Wagner-soldater er blevet dræbt i et russisk angreb.

- Vi var klar til at gøre indrømmelser over for forsvarsministeriet, overgive vores våben, siger han i lydoptagelsen.

- I dag - da de ser, at vi ikke er blevet knækket - udførte de missilangreb på vores bagerste lejre.

Det russiske forsvarsministerium afviser at have angrebet Wagner-soldater. Det fremgår af en meddelelse bragt af det russiske nyhedsbureau Tass.

- Alle budskaber og videooptagelser - som deles på sociale medier på Prigozjins vegne - som påstår, at det russiske forsvarsministerium gennemførte et angreb på Wagner-lejre, har ikke bund i virkeligheden og er medieprovokationer, udtaler ministeriet.