SAS og 16 andre luftfartsselskaber anklages for greenwashing

- Luftfartsselskaber vil have os til at tro, at en flyvning kan være ”CO2-neutral”. Eller at flyvning kan være ”grønt”. Det kan det ikke, skriver BEUC på Twitter.

Organisationen mener, at luftfartsselskaberne bryder EU’s regler om urimelig handelspraksis.

BEUC opfordrer dem til at ”holde op med at komme med påstande, der giver forbrugerne indtryk af, at flyvning er bæredygtigt”.

- Vi opfordrer myndighederne til at tage sagen op og slå ned på denne praksis med greenwashing, der på alvorlig vis vildleder forbrugerne, siger BEUC’s vicegeneraldirektør Ursula Pachl i en udtalelse.