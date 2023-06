Von der Leyen advarer jobsøgende Vestager om interessekonflikt

De færreste fortæller det åbent, når de er i færd med at søge nyt job.

Men det skete for EU-kommissær Margrethe Vestager i denne uge. Her bekræftede Vestager, at den danske regering har indstillet hende som kandidat til posten som formand for Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Det sætter Vestager i den lidt usædvanlige situation, at hun varetager et job, hvor hun kan træffe beslutninger, der har betydning for hendes mulige nye arbejdsgiver.