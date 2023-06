Ukraines fremskridt bliver nu nævnt i russiske medier

Lederen af den russiske administration i Zaporizjzja-regionen, Vladimir Rogov, skrev søndag på beskedtjenesten Telegram, at ukrainske styrker var lykkedes med at få landsbyen Pjatykhatky under kontrol.

Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA.

Den historie er endnu ikke kommet bredt ud i de russiske medier, påpeger Flemming Splidsboel Hansen.

Det ukrainske militær er i øjeblikket i gang med en offensiv, hvor det har sat vestlige våben ind for at tvinge russerne ud af Ukraine.

- Noget tyder på, at ukrainerne har noget fremdrift. Men der taler vi om, at de er rykket frem måske et par hundrede meter i løbet af en dag. Så det er forholdsvis stillestående stadig, siger Flemming Splidsboel Hansen.