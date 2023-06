Læge beretter om op mod 100 børn på forlist båd i Middelhavet

Efter at have talt med flere overlevende vurderer Manolis Makaris, at omkring 600 mennesker kan have mistet livet i ulykken.

- Det nøjagtige antal af alle de mennesker, som var på båden, er 750. Det er det nøjagtige tal, som alle, jeg har talt med, har opgivet, siger han.

Om bord på båden var der folk fra blandt andet Afghanistan, Pakistan, Egypten, Syrien og Palæstina.

Familier til nogle af de savnede egyptiske børn har sendt billeder af børnene til Manolis Makaris i håb om, at han genkender dem, fortæller han.

- Det er en tragedie. Vi må i Europa ikke acceptere denne situation. Vi er nødt til at gøre noget, siger lægen til BBC.

Flere af de familier, der leder efter deres pårørende, ankom torsdag til Kalamata.