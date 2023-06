Silvio Berlusconi er død

Det lykkedes ham sammenlagt at være premierminister i ni år. Men hans politiske karriere var også præget af skandaler og retssager.

Selv kaldte han sagerne en hetz, som kostede ham over 200 millioner euro.

I 2013 blev han dømt fire års fængsel for skattefusk. Han ankede og blev i stedet idømt et års samfundstjeneste.

Han afsonede ved at hjælpe på et ældrecenter i Milano.

Han har også været anklaget for at betale for sex med en mindreårig og for at have brugt sin politiske magt til at få hende løsladt fra fængslet.