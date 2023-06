Danmark sender pumper og telte til oversvømmet region i Ukraine

Udstyret sendes fra Danmark til Ukraine torsdag.

- Vi har været i tæt dialog med de ukrainske myndigheder om, hvad de har brug for. Her har vi kunnet hjælpe med udstyr designet til at håndtere oversvømmelser, som gør det ukrainske beredskab i stand til at reagere effektivt og kraftfuldt, siger Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, i meddelelsen.

Kherson-regionen grænser op til byen Mykolaiv. Her har Danmark indgået en aftale med Ukraine om at hjælpe til med genopbygningen efter russiske angreb.