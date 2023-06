Zelenskyj kritiserer FN og Røde Kors for manglende hjælp

Præsidenten retter kritik mod FN og Røde Kors, som, han mener, har fejlet.

- De er her ikke, siger han blandt andet.

Ukrainske myndigheder har onsdag vurderet, at omkring 42.000 mennesker er i fare for at blive direkte ramt af oversvømmelserne.

FN’s chef for nødhjælp, Martin Griffiths, har samtidig advaret om, at bruddet på dæmningen vil få ”alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for tusindvis af mennesker i det sydlige Ukraine på begge sider af frontlinjen”.

Dels henviser han til de mange ukrainere, hvis hjem bliver oversvømmet.