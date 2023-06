En kæmpe miljøkatastrofe vokser sig kun større, mens nødhjælpsfolk beskydes af Putins styrker

Aldrig er der et godt tidspunkt til at få sit hjem oversvømmet, men midt under den blodigste krig i Europa siden 1945 er der næppe noget værre.

Alt mens lokale langs Dnipro-floden kæmper med at redde alt fra private fotos til katte og hunde ud af deres oversvømmede huse efter ødelæggelsen af dæmningen og vandkraftværket Nova Kakhovka, melder nødhjælpsarbejdere på den ukrainsk kontrollerede side af floden om, at de bliver beskudt fra den anden bred.