Briterne forsøger at lokke Danmark med i en ny sikkerhedspagt mod Putin

Frygten for russiske sabotageaktioner, som kan lamme de nordiske lande, er nu så stor, at Storbritannien og Belgien tager et ekstraordinært skridt.

For at beskytte den kritiske infrastruktur i Nordsøen skruer de to lande op for de militære sikkerhedsoperationer i Nordsøen og varsler samtidig et sikkerhedspolitisk tiltag, som Danmark også bliver inviteret til at deltage i.