Ukrainske styrker lykkedes 9. maj med en række modoffensiver omkring Bakhmut.

Det vurderer tænketanken Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C.

Ifølge ISW viser en række optagelser tilsyneladende, at ukrainske styrker har gjort fremskridt nord for Khromove og nordvest for Bila Hora.

De to områder ligger henholdsvis umiddelbart vest og 14 kilometer sydvest for Bakhmut.