Ukraine hævder at have skudt Ruslands supermissil ned

Ifølge chefen for det ukrainske luftvåben blev missilet skudt ned i luften over den region, hvor hovedstaden Kyiv ligger.

Det skete torsdag aften med brug af det amerikanske Patriot luftforsvarssystem.

- De sagde, at Patriot var et forældet amerikansk våben, og at russiske våben er de bedste i verden, siger luftvåbnets talsmand Yurii Ihnat på den ukrainske tv-station Kanal 24.

- Her er der bevis for, at det endda virker mod et super-hypersonisk missil, siger han videre ifølge nyhedsbureauet AP.

Der har i det seneste døgns tid eller to været spekulationer blandt ukrainske militærbloggere om, hvorvidt et Kinzjal-missil var skudt ned.

Nogle af bloggerne havde postet fotos af noget, der kunne være rester fra et sådant missil.