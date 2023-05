Zelenskyj har besøgt international domstol med Putin i søgelyset

Flere lande - herunder Rusland og USA - er dog ikke en del af ICC.

Zelenskyj var klædt i sine letgenkendelige mørkegrønne farver, da han torsdag blev modtaget af ICC-præsidenten, Piotr Hofmanski.

- Den angribende part skal have retfærdighedens fulde magt at føle, sagde Zelenskyj under besøget hos domstolen.

- Han fortjener at blive straffet for sine forbrydelser. Jeg er sikker på, at det kommer til at ske, når vi vinder. Og vi kommer til at vinde, lød det fra den ukrainske præsident.