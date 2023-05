EU-rapport anbefaler investeringer i sundhedsvæsnet efter corona

Derfor er der brug for at gøre mere for at sikre, at man fastholder arbejdskraften.

Samtidig er der akut brug for at igangsætte tiltag, der vil tiltrække særligt unge mennesker til sundhedssektoren, lyder anbefalingen.

Rapporten fremhæver også behovet for mere overvågning af smitsomme sygdomme og generelt et bedre beredskab.

Mange lande havde beredskabsplaner på plads, da den smitsomme sygdom kom til Europa i 2020. Men i flere tilfælde var planerne målrettet influenza, og mange af dem var også forældede, skriver ECDC i rapporten.

Anbefalingen lyder derfor, at der skal laves beredskabsplaner, som kan tilpasses til at bekæmpe forskellige sygdomme.

Som et sidste punkt kommer ECDC også med en række råd til, hvordan kriseinformationen kan forbedres.