Danmark presser på i EU for at begrænse PFAS i fødevarer

- Bare det var så vel, at vi kunne forbyde det i fødevare. Problemet er, at det kommer ind i fødevare som baggrundsforurening igennem alle mulige andre kanaler. Det så vi med de økologiske æg, hvor det kom ind via fiskemel, som hønsene har spist. Derfor kan man ikke bare forbyde det.

- Men man kan sætte grænseværdier, som betyder, at man trækker fødevaren tilbage, hvis værdierne overskrides, siger Jacob Jensen.

Han tror på, at det vil være muligt at finde en europæisk løsning. Blandt andet fordi Tyskland, Holland og Tjekkiet støtter den danske indstilling.

- Det ser ret fornuftigt ud. Vi har også fået følere fra flere andre lande. Også større lande, som forhåbentlig på selve mødet vil give tilkende, at de bakker op om, at EU-Kommissionen kommer med et forslag om grænseværdier, siger Jacob Jensen.